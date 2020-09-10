В Татарстане в садовом домике сгорели два человека

При пожаре в садовом товариществе в Татарстане погибли два человека. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в Зеленодольском районе поступило накануне в 22:41. В пгт Нижние Вязовые, СНТ "Воложка", горел садовый домик.

Пожарные прибыли через 12 минут, к тому моменту строение горело открытым пламенем. Пожар был локализован в 23:01, в 23:15 спасатели нашли в доме тело мужчины, его личность устанавливается. Спустя полчаса была обнаружена погибшая женщина.



Причина пожара устанавливается, сообщают в МЧС.