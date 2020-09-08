В Татарстане еще два человека скончались от коронавируса

В Татарстане подтверждено два случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. Об этом сегодня сообщили в оперштабе РТ.

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу с внебольничной двусторонней пневмонией был госпитализирован мужчина 1945 года рождения. У пациента имелись серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования.

Еще один мужчина скончался от COVID-19 в Альметьевске. Пациент 1959 года рождения был госпитализирован в инфекционное отделение ЦРБ с двусторонней пневмонией , вызванной коронавирусной инфекцией. Состояние осложнялось из-за обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Вирус идентифицирован. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Добавим, что всего с начала пандемии в Татарстане от коронавируса скончались 64 человека, было выявлено 6718 случаев заболевания, в том числе 24 за минувшие сутки; выздоровели 5547 пациентов.