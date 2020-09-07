Казанцы, проголосовавшие на выборах, смогут послушать Клаву Коку, Нюшу и Валерию

В Казани 13 сентября, в единый день голосования, состоится концерт около Ак Барс арены. Об этом сегодня сообщили в исполкоме города.

Всем, кто проголосовал на выборах, будут выдавать специальные браслеты, дающие право посетить интерактивную программу. Хедлайнерами программы станут Нюша, Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, группа Dabro, Клава Кока, Валерия и "Хор Турецкого".

Также 13 сентября, в единый день голосования, для горожан организуют салют. Напомним, что выборы будут проходить в течение трех дней, с 11 по 13 сентября.