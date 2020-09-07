В центре Казани неизвестные разгромили остановку

В центре Казани засняли разбитую остановку. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что у остановки на улице Московская выбита боковая стенка, разбиты стеклянные элементы. Пользователи соцсетей строят предположения, как и зачем разнесли остановочный пункт.

"Свои вряд-ли так поступят, предполагаю что приезжие"

"Деградация человеческого разума. Что ты отдаёшь то и получишь".

"Зачем это нужно было"

"Похоже, что после ДТП это. Человек, такое сделать, теоретически, может, но это шум-гам, время. Незамеченным не остался бы", - делятся казанцы мнениями.

Напомним, ранее в Казани хулиган обстрелял продавщицу магазина за отказ продать ему спиртное без маски.