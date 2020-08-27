Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего на территории республики зарегистрировано 6396 случаев COVID-19, 57 из них скончались после заражения. Под наблюдением остаются 849 человек - это контактные и лица с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Проведено почти 5 тысяч ПЦР-тестов на определение заражения. 86% от числа прибывших авиасообщением из-за рубежа жителей Республики Татарстан прошли тест сразу в аэропорте.

Напомним, что вчера также было выявлено 29 зараженных.