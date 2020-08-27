Стало известно, сколько зарабатывают российские звезды в Инстаграм

Forbes представил рейтинг Instagram-блогеров. В него вошли 15 публичных персон, которым удалось больше всего заработать на этой социальной сети.

Лидером рейтинга второй год подряд оказалась Ксения Собчак с заработком 1,48 миллионов долларов.

"За прошедший год она второй раз вышла замуж, запустила шоу на "Первом канале" и нарастила аудиторию. Спектр брендов, которые она рекламирует, широк - это и техника Bork, и косметика Mixit, и автомобили Audi — правда, после того, как Собчак пошутила на тему афроамериканских волнений в США на YouTube-шоу Comment Out, а также написала несколько критических реплик по поводу движения Black Lives Matter в своем Instagram, немецкий автоконцерн разорвал с ней контракт", - сообщают в издании.

Второе место в рейтинге заняла певица Полина Гагарина с доходом 0,89 миллионов долларов. В прошлом году на этой позиции была Регина Тодоренко. Вероятно, после скандала, начавшегося с ее слов о домашнем насилии, она утратила свои позиции.

Ольга Бузова, в прошлом году стоявшая на третьем месте, сменилась блогером Идой Галич. Она заработала на Инстаграм 0,85 миллиона долларов.

"Начав с вайнов в Instagram, в прошлом году она запустила свое шоу для школьников, а в этом стала мамой и ведущей шоу «Такие родители» на «Пятнице!», где со своим мужем делится опытом воспитания ребенка", - сообщается о ней.

В рейтинг богатейших также вошли ведущая Ксения Бородина ($ 0,77 млн), "семейный" блогер Алина Левда ($ 0,76 млн), телеведущая Настя Ивлеева ($ 0,61 млн), бьюти-блогер Валерия Чекалина ($ 0,61 млн), ведущая Тодоренко ($0,6 млн), певица Елена Темникова ($ 0,6 млн) и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ($ 0,61 млн).

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