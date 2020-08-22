Татарстанец неделю скитался по священной горе в Башкирии, отстав от туристической группы

44-летний турист из Татарстана в течение недели блуждал в лесу на священной горе Иремель в Башкирии. На протяжении этого времени шли его поиски. Об этом происшествии передает "Комсомольская правда".

Известно, что татарстанец потерялся на горе в прошлую субботу. Сюда он приехал с друзьями - экоактивистами, которые занимались сбором мусора на этой территории. При восхождении мужчина отстал от группы.

Как рассказали экоактивисты, турист вел себя совсем неадекватно, бегал полуголый по горе.

"Они выпили с вечера немало. Он поднялся на гору, бегал по ней полуголый, а потом исчез куда-то, - передает издание слова очевидцев. - Ему несколько раз говорили, что отрываться от своей группы или уходить вперед категорически нельзя. Это опасно. В этот день погода на горе была неблагоприятная – то дождь, то туман".

В Башкирию прибыли родственники Ильшата, чтобы написать заявление о его исчезновении, однако сегодня турист нашелся. Он не пострадал, однако о том, как выживал эту неделю в условиях дикой природы, пока неизвестно.