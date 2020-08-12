В Казани будут судить руководителей строительной компании, по вине которых погибли рабочие

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летних гендиректора и руководителя проектов СК "Казанский Фасад". Оно было возбуждено после того, на одном из объектов сорвалась строительная люлька с рабочими, погибло три человека.

По версии следствия, в 2019 году компания заключила договор подряда по устройству фасада и деформационных швов зданий на территории строящегося жилого комплекса "АртСити". В дальнейшем гендиректор компании, не имевшая дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности и не прошедшая соответствующей аттестации, назначила ответственным за соблюдение охраны труда, также не прошедшего соответствующее обучения второго обвиняемого, и кроме того без надлежащего оформления, приняла на работу пятерых монтажников, не имевших квалификации и познаний для безопасного производства работ.

"В результате, обвиняемые, не проконтролировав и не обеспечив безопасное выполнение работ, допустили в эксплуатацию неисправный и неработоспособный фасадный строительный подъемник, что и привело к трагедии. 5 марта 2020 года при подъеме между 6 и 7 этажами, произошел обрыв каната подъемника", - напомнили в Следкоме РТ.

Из подъемника на железобетонный фундамент выпали четверо рабочих, трое из них погибли. Еще один, зацепившись за платформу, смог влезть в окно здания.

Уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Оба фигуранта дела вину признали.