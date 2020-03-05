На стройке в Казани сорвалась люлька. Есть погибшие и пострадавшие

На стройке многоэтажного дома в Казани произошел несчастный случай с погибшими и пострадавшими.

По данным пресс-службы МЧС Татарстана, в 18:02 5 марта в ведомство поступило сообщение о падении строительной люльки на десятиэтажном доме по ул. Н.Ершова.

В люльке находились пять мужчин. В результате падения с высоты она зависла на уровне пятого-шестого этажа, а находившиеся на ней люди выпали с высоты. Два человека погибли на месте, еще двое получили травмы, один мужчина, по предварительным данным, успел ухватиться за трос, проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно. Как уточнили в МЧС, возможно, он был пристёгнут страховочной системой.

Спасатели оказали помощь двум пострадавшим, уложили их на носилки, транспортировали из опасной зоны и передали медикам. Спасшийся самостоятельно мужчина также обратился к медикам с жалобой на травму руки.