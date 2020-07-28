На прошлой неделе силовые службы МВД вновь посетили казанский офис "Объединенных демократов", в этом году активно баллотирующихся на президентских выборах в Татарстане. Причиной задержания послужило сообщение о том, что на лекции, проводимой в штабе, находятся организаторы теракта.

Момент задержания в штабе

"Сотрудники центра Э хотят опечатать штаб, так как это якобы место преступления, хотя телефон с которого якобы звонили находится в соседнем здании", - недоумевают активисты партии в своем твиттере.

О том, как происходило задержание, а также о предполагаемых его причинах корреспонденту ProKazan.ru рассказала Лиана Тимерханова. В тот день она находилась на лекции и более того - именно ее публично обвинили в организации того самого мифического теракта.

"В субботу с утра я увидела, что будет проходить лекция о коррупции в тендерах. Я поехала вместе с ребенком, думали, погуляем немного в центре, а потом сходим послушать. Лекция ведь недалеко от Кремля была", - начинает свой рассказ Лиана.

О том, что мероприятие проводится именно в штабе "Объединенных демократов", где недавно уже несколько раз производилось задержание по подозрению в экстремизме, девушка была осведомлена:

"Да, я знала, что их преследует центр по экстремизму. У меня там есть несколько "шапошных" знакомых, но сама я никогда прежде туда не ходила. Подумала, что раз их там недавно проверяли, то ничего уж точно не будет. Тем более, все это только происходило в их помещении, а спикеры были из Екатеринбурга. Так как я сама оттуда, хотела заодно познакомиться".

Придя к положенному времени на лекцию, девушка выбрала место в глубине зала, где находились столики.

"Можно успеть поработать," - подумала тогда Лиана и разложила ноутбук. Она ведет несколько групп, связанных с расследованиями в органах власти. Ее семилетний сын тут же рядом принялся рисовать.

"Все случилось быстро и неожиданно. Подъехали несколько белых фургонов, спецназ, как поняла, в масках и с оружием. Они начали болгаркой пилить дверь, хотя у нас окна были открыты. Только немного жалюзи приспущены, чтобы не светило. Но спецназовцы забежали именно с черного хода в помещение, человек 10-12. Так вышло, что я сидела прямо у входа", - вспоминает девушка момент появления силовых структур.

Копошась с вещами - принадлежностями для ноутбука и "рисовалками" сына - Лиана немного задержалась. Она также сделала попытку сразу связаться со знакомыми юристами, узнать, что происходит и как себя вести в этой ситуации, однако сделать это ей запретили сотрудники органов.

Лиана успела сделать фото задержания до того, как ее попросили убрать телефон

По какой-то причине двушку посадили в отдельный фургон вместе с пятью спецназовцами.

"Я достала телефон, чтобы еще раз попробовать позвонить, но человек напротив накричал на меня и сказал, потому что я подозреваюсь в организации теракта. Я опешила. Это ведь пожизненное обвинение, сказать человеку просто так, что его обвиняют в экстремизме, в организации теракта! Я испугалась, что мне могут подкинуть что-нибудь, состряпать дело, а я потом буду сидеть. Мне стали в очень грубой форме говорить, чтобы я убрала телефон, ребенок заплакал, потому что на него силовик направил автомат. Я тогда убрала телефон, потому что испугалась уже, что меня привлекут за неповиновение".

Если до этого момента девушка еще думала, что особое отношение к ней среди задержанных вызвано присутствием ребенка, то после от этой версии она отказалась.

"У меня есть специфика деятельности. Я блогер. Сама не юрист, просто дружу с правозащитниками и помогаю им в этой деятельности. Мы почувствовали, что на нас есть какое-то давление, прессинг. Я была лично на приеме у Нафикова, и доложила ему некоторые правонарушения и сокрытия преступлений по Приволжской прокуратуре. Просила лично разобраться, оставила заявления. Я подозревала, что все это может быть какая-то месть. Мы ведь на лекцию регистрировались онлайн, имена наши были в свободном доступе. Я думаю, что это все не случайно".

Лиану вместе с сыном, как и остальных задержанных, доставили к отделу на Япеева.

"Нам сказали выйти и встать возле стены. Мы с ребенком так простояли минут 20. Я попросила других свидетелей достать телефоны, и тогда силовики на камеру при всех сказали, что меня подозревают в организации теракта. Почему я пошла как организатор, я так и не поняла".

В отделе произвели обыск, забрали вещи и сообщили, что следующие три часа Лиану будут допрашивать за железной дверью. Ребенок должен был остаться здесь.

"У меня не было никого, чтобы за ребенком в этот момент приглядели, и там сказали, что вызовут сотрудников по делам несовершеннолетних. Сын подумал, что его в детский дом заберут, и у него снова началась истерика. К тому моменту уже всем было известно, что произошло задержание, подъехали некоторые мои знакомые. Они стали все снимать на видео, вести прямую трансляцию. Сказали, что приедет ко мне адвокат. Он мне и сказал, что дольше 3 с половиной часов они не имеют права меня задерживать. В тот же вечер ребенку стало плохо. Его начало трясти, поднялась температура 38. Я у него спрашивала, понимает ли он, что произошло. Оказывается, он думал, что всех расстреляют. Да я и сама в шоке. Организация теракта - это пожизненный срок".

По словам Лианы, сотрудники полиции так и не объяснили ей, на основании чего произошло задержание и откуда поступил вызов об экстремизме. Адвокат девушки, решивший остаться анонимным в силу личных обстоятельств, утверждает: в этом процессе очень много нарушений.

"Если вас доставили по подозрению в совершении преступления, сотрудники были обязаны указать, какого преступления и в чем оно заключается. В УК РФ черным по белому прописаны конкретные обстоятельства по подозрению: во-первых, когда потерпевший или очевидцы указывают на лицо, якобы совершившее преступление, во-вторых, когда имеются следы преступления. В вашем случае на вас должны были либо прямо указать пальцем, либо найти конкретные следы терроризма, провода там какие-нибудь. Следующее: если вас доставляли по подозрению в преступлении, впоследствии в отношении вас обязаны вынести процессуальное решение о прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела. И вот тогда вы имеете право подать документы на реабилитацию, то есть потребовать от государства компенсацию за причиненный моральный вред. И по поводу досмотра. Кто бы что ни говорил, есть только два основания для этого: обеспечить безопасность и установить личность. По УПК обязательно также приглашение защитника, участие понятых, либо фиксация с помощью видео съемки. В отношении вас вообще ничего (слово изменено ввиду цензурной политики редакции - прим.ред) нормально не сделано".

По словам адвоката, Лиана также имеет полное право подать исковое заявление на сотрудников МВД и потребовать возмещения морального ущерба, связанного и с задержанием, и с обыском.

Сама девушка теперь не сомневается:

"Причина в том, что "Объединенные демократы" - федеральная компания, они есть по всем городам России. Но у нас в Казани они объединились с протестным движением "Нет МСЗ" и еще с "Яблоком". Это очень сильное протестное движение, в котором уже практически все активисты были задержаны и так или иначе наказаны. Я так предполагаю, что центр экстремизма преследует "Объединенных демократов" и хочет признать их экстремистской организацией, так как на это даны указания сверху - контролировать и пресекать всю работу оппозиционеров".

Лидер протестного экологического движения Антон Голубков

О том, что все это - политическая борьба, говорит и активист движения против строительства мусоросжигательного завода Антон Голубков [недавно ProKazan.ru общался с активистами из протестного движения "Нет МСЗ". Об этом можно прочитать здесь - прим. ред]:

"Это запугивание перед предстоящими выборами. В том числе выборами Минниханова. И политическое преследование общественных и политических активистов. Это очевидно".

На данный момент дела в отношении Лианы не заведено. Также ей не разъяснили на основании чего девушка, пришедшая на свободную лекцию по коррупции, стала подозреваемой в организации теракта. Ее 7-летний сын подвергся сильному шоку, думая, что их с матерью в тот день расстреляют. Возможно, ему потребуется психологическая помощь. Сама девушка намерена подавать иск в суд.

"Я записалась к уполномоченному по правам ребенка в Казани Гузель Удачиной и в Прокуратуру РТ на личный прием. Также подала заявление на личный прием к Генеральному Прокурору РТ Игорю Краснову", - говорит о своих намерениях Лиана.

Мы запросили у МВД комментарий для разъяснения ситуации. В течение 7 дней нам обещали дать ответ. Также мы связались с силовыми подразделениями Росгвардии, откуда получили комментарий следующего вида: "ОМОН Управления Росгвардии по Республике Татарстан участия в данном мероприятия не принимали".

В результате опроса корреспондент ProKazan.ru узнал, что случай задержания в штабе "Объединенных демократов" оказался почти не замечен в городе. Однако всегда нужно помнить: произвол может случиться с каждым и замалчивать такие ситуации не стоит. Если у вас есть о чем рассказать, пишите нам на почт у news@prokazan.ru.