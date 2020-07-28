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«Сын боялся, что нас расстреляют»: казанскую активистку задержали за терроризм, она хочет судиться

28.07.2020, 18:43 117 2 prokazan.ru
Лиану публично обвинили в организации теракта

На прошлой неделе силовые службы МВД вновь посетили казанский офис "Объединенных демократов", в этом году активно баллотирующихся на президентских выборах в Татарстане. Причиной задержания послужило сообщение о том, что на лекции, проводимой в штабе, находятся организаторы теракта.

Момент задержания в штабе
Момент задержания в штабе

"Сотрудники центра Э хотят опечатать штаб, так как это якобы место преступления, хотя телефон с которого якобы звонили находится в соседнем здании", - недоумевают активисты партии в своем твиттере.

О том, как происходило задержание, а также о предполагаемых его причинах корреспонденту ProKazan.ru рассказала Лиана Тимерханова. В тот день она находилась на лекции и более того - именно ее публично обвинили в организации того самого мифического теракта.

"В субботу с утра я увидела, что будет проходить лекция о коррупции в тендерах. Я поехала вместе с ребенком, думали, погуляем немного в центре, а потом сходим послушать. Лекция ведь недалеко от Кремля была", - начинает свой рассказ Лиана.

О том, что мероприятие проводится именно в штабе "Объединенных демократов", где недавно уже несколько раз производилось задержание по подозрению в экстремизме, девушка была осведомлена:

"Да, я знала, что их преследует центр по экстремизму. У меня там есть несколько "шапошных" знакомых, но сама я никогда прежде туда не ходила. Подумала, что раз их там недавно проверяли, то ничего уж точно не будет. Тем более, все это только происходило в их помещении, а спикеры были из Екатеринбурга. Так как я сама оттуда, хотела заодно познакомиться".

Придя к положенному времени на лекцию, девушка выбрала место в глубине зала, где находились столики.

"Можно успеть поработать," -  подумала тогда Лиана и разложила ноутбук. Она ведет несколько групп, связанных с расследованиями в органах власти. Ее семилетний сын тут же рядом принялся рисовать.

"Все случилось быстро и неожиданно. Подъехали несколько белых фургонов, спецназ, как поняла, в масках и с оружием. Они начали болгаркой пилить дверь, хотя у нас окна были открыты. Только немного жалюзи приспущены, чтобы не светило. Но спецназовцы забежали именно с черного хода в помещение, человек 10-12. Так вышло, что я сидела прямо у входа", - вспоминает девушка момент появления силовых структур.

Копошась с вещами - принадлежностями для ноутбука и "рисовалками" сына - Лиана немного задержалась. Она также сделала попытку сразу связаться со знакомыми юристами, узнать, что происходит и как себя вести в этой ситуации, однако сделать это ей запретили сотрудники органов.

Лиана успела сделать фото задержания до того, как ее попросили убрать телефон
Лиана успела сделать фото задержания до того, как ее попросили убрать телефон

По какой-то причине двушку посадили в отдельный фургон вместе с пятью спецназовцами.

"Я достала телефон, чтобы еще раз попробовать позвонить, но человек напротив накричал на меня и сказал, потому что я подозреваюсь в организации теракта. Я опешила. Это ведь пожизненное обвинение, сказать человеку просто так, что его обвиняют в экстремизме, в организации теракта! Я испугалась, что мне могут подкинуть что-нибудь, состряпать дело, а я потом буду сидеть. Мне стали в очень грубой форме говорить, чтобы я убрала телефон, ребенок заплакал, потому что на него силовик направил автомат. Я тогда убрала телефон, потому что испугалась уже, что меня привлекут за неповиновение".

Если до этого момента девушка еще думала, что особое отношение к ней среди задержанных вызвано присутствием ребенка, то после от этой версии она отказалась.

"У меня есть специфика деятельности. Я блогер. Сама не юрист, просто дружу с правозащитниками и помогаю им в этой деятельности. Мы почувствовали, что на нас есть какое-то давление, прессинг. Я была лично на приеме у Нафикова, и доложила ему некоторые правонарушения и сокрытия преступлений по Приволжской прокуратуре. Просила лично разобраться, оставила заявления. Я подозревала, что все это может быть какая-то месть. Мы ведь на лекцию регистрировались онлайн, имена наши были в свободном доступе. Я думаю, что это все не случайно".

Лиану вместе с сыном, как и остальных задержанных, доставили к отделу на Япеева.

"Нам сказали выйти и встать возле стены. Мы с ребенком так простояли минут 20. Я попросила других свидетелей достать телефоны, и тогда силовики на камеру при всех сказали, что меня подозревают в организации теракта. Почему я пошла как организатор, я так и не поняла".

В отделе произвели обыск, забрали вещи и сообщили, что следующие три часа Лиану будут допрашивать за железной дверью. Ребенок должен был остаться здесь.

"У меня не было никого, чтобы за ребенком в этот момент приглядели, и там сказали, что вызовут сотрудников по делам несовершеннолетних. Сын подумал, что его в детский дом заберут, и у него снова началась истерика. К тому моменту уже всем было известно, что произошло задержание, подъехали некоторые мои знакомые. Они стали все снимать на видео, вести прямую трансляцию. Сказали, что приедет ко мне адвокат. Он мне и сказал, что дольше 3 с половиной часов они не имеют права меня задерживать. В тот же вечер ребенку стало плохо. Его начало трясти, поднялась температура 38. Я у него спрашивала, понимает ли он, что произошло. Оказывается, он думал, что всех расстреляют. Да я и сама в шоке. Организация теракта - это пожизненный срок".

По словам Лианы, сотрудники полиции так и не объяснили ей, на основании чего произошло задержание и откуда поступил вызов об экстремизме. Адвокат девушки, решивший остаться анонимным в силу личных обстоятельств, утверждает: в этом процессе очень много нарушений.

"Если вас доставили по подозрению в совершении преступления, сотрудники были обязаны указать, какого преступления и в чем оно заключается. В УК РФ черным по белому прописаны конкретные обстоятельства по подозрению: во-первых, когда потерпевший или очевидцы указывают на лицо, якобы совершившее преступление, во-вторых, когда имеются следы преступления. В вашем случае на вас должны были либо прямо указать пальцем, либо найти конкретные следы терроризма, провода там какие-нибудь. Следующее: если вас доставляли по подозрению в преступлении, впоследствии в отношении вас обязаны вынести процессуальное решение о прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела. И вот тогда вы имеете право подать документы на реабилитацию, то есть потребовать от государства компенсацию за причиненный моральный вред. И по поводу досмотра. Кто бы что ни говорил, есть только два основания для этого: обеспечить безопасность и установить личность. По УПК обязательно также приглашение защитника, участие понятых, либо фиксация с помощью видео съемки. В отношении вас вообще ничего (слово изменено ввиду цензурной политики редакции - прим.ред) нормально не сделано".

По словам адвоката, Лиана также имеет полное право подать исковое заявление на сотрудников МВД и потребовать возмещения морального ущерба, связанного и с задержанием, и с обыском.

Сама девушка теперь не сомневается:

"Причина в том, что "Объединенные демократы" - федеральная компания, они есть по всем городам России. Но у нас в Казани они объединились с протестным движением "Нет МСЗ" и еще с "Яблоком". Это очень сильное протестное движение, в котором уже практически все активисты были задержаны и так или иначе наказаны. Я так предполагаю, что центр экстремизма преследует "Объединенных демократов" и хочет признать их экстремистской организацией, так как на это даны указания сверху - контролировать и пресекать всю работу оппозиционеров".

Лидер протестного экологического движения Антон Голубков
Лидер протестного экологического движения Антон Голубков

О том, что все это - политическая борьба, говорит и активист движения против строительства мусоросжигательного завода Антон Голубков [недавно ProKazan.ru общался с активистами из протестного движения "Нет МСЗ". Об этом можно прочитать здесь - прим. ред]:

"Это запугивание перед предстоящими выборами. В том числе выборами Минниханова. И политическое преследование общественных и политических активистов. Это очевидно".

На данный момент дела в отношении Лианы не заведено. Также ей не разъяснили на основании чего девушка, пришедшая на свободную лекцию по коррупции, стала подозреваемой в организации теракта. Ее 7-летний сын подвергся сильному шоку, думая, что их с матерью в тот день расстреляют. Возможно, ему потребуется психологическая помощь. Сама девушка намерена подавать иск в суд.

"Я записалась к уполномоченному по правам ребенка в Казани Гузель Удачиной и в Прокуратуру РТ на личный прием. Также подала заявление на личный прием  к Генеральному Прокурору РТ Игорю Краснову", - говорит о своих намерениях Лиана.

Мы запросили у МВД комментарий для разъяснения ситуации. В течение 7 дней нам обещали дать ответ. Также мы связались с силовыми подразделениями Росгвардии, откуда получили комментарий следующего вида: "ОМОН Управления Росгвардии по Республике Татарстан участия в данном мероприятия не принимали".

В результате опроса корреспондент ProKazan.ru узнал, что случай задержания в штабе "Объединенных демократов" оказался почти не замечен в городе. Однако всегда нужно помнить: произвол может случиться с каждым и замалчивать такие ситуации не стоит. Если у вас есть о чем рассказать, пишите нам на почту news@prokazan.ru.

Дети Скандалы Татарстан Казань Правоохранители
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комментарии

Горожанин
1
28 июля 2020
19:00
в местном кремле находятся организаторы мифического теракта
Горожанин
0
28 июля 2020
19:05
Либеральный скот в очередной раз пытается прикрыться детьми, сиськами и не знанием закона включив дурака. Посчитать это отягчающим обстоятельством и посадить лет на 25 хотя бы.

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08:17, 24.06.2020
Фиброз легких и повреждения мозга: медики назвали пожизненные последствия перенесенного коронавируса
18:16, 23.06.2020
Медики получат повышенные отпускные за счет «путинских» стимулирующих выплат
11:07, 23.06.2020
Зрители «отобрали» у Билана победу на Евровидении-2008
07:30, 23.06.2020
Летим к морю: Ростуризм назвал, какие популярные курорты откроются
07:00, 23.06.2020
Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020
Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей
12:15, 21.06.2020
«У него же трое детей»: адвокат Ефремова опроверг сообщения о «суицидальных мыслях» актера
09:48, 21.06.2020
Убила сына и закатала в бетон в полу: в Астрахани экс-депутата заподозрили в убийстве
20:00, 20.06.2020
Стало известно о состоянии первых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса
14:13, 20.06.2020
ВОЗ: Мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса
07:00, 19.06.2020
Путин назвал виновных во Второй Мировой войне
07:00, 18.06.2020
Судится с президентом: россиянин подал иск против указа Путина о голосовании 1 июля
19:41, 17.06.2020
«Сгорела» за семь дней: в Москве от новой болезни, вызванной коронавирусом, умер первый ребенок
15:22, 17.06.2020
Российские эксперты объяснили, почему каждый пятый тест на коронавирус в мире дает ложный результат
11:12, 17.06.2020
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
15:43, 16.06.2020
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
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