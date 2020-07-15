Татарстанцы продолжают заражаться коронавирусом. За сутки выявлено еще 32 случая

В Татарстане на 15 июля подтверждено 32 новых случая COVID-19. По информации оперативного штаба РТ, восемь человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому.

Распределение новых случаев по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 3

От 30 до 50 – 11

От 50 до 60 – 11

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

1. Казань – 20

2. Балтасинский – 2

3. Высокогорский – 2

4. Зеленодольский – 2

5. Кукморский – 5

6. Сабинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5093 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3948 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 25 жителей республики.

Напомним, ранее власти Татарстана объяснили, почему в республике наблюдается рост смертности от COVID-19.