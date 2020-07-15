Татарстанцы продолжают заражаться коронавирусом. За сутки выявлено еще 32 случая

В Татарстане на 15 июля подтверждено 32 новых случая COVID-19. По информации оперативного штаба РТ, восемь человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому.
Распределение новых случаев по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 3
- От 30 до 50 – 11
- От 50 до 60 – 11
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- 1. Казань – 20
- 2. Балтасинский – 2
- 3. Высокогорский – 2
- 4. Зеленодольский – 2
- 5. Кукморский – 5
- 6. Сабинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5093 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3948 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 25 жителей республики.
Напомним, ранее власти Татарстана объяснили, почему в республике наблюдается рост смертности от COVID-19.
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