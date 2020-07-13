В Татарстане мужчина с двумя сыновьями пошел купаться. Домой вернулся только младший ребенок

В Татарстане отец пытался спасти тонувшего сына-подростка, в итоге погибли оба.

По информации МЧС республики, 12 июля около 22 часов по системе 112 поступило сообщение о пропаже мужчины 49 лет и его 15-летнего сына. Сообщалось, что отец и двое детей ушли купаться 1,5 часа назад на реке Меша у СНТ Алмагач Пестречинского района. Через некоторое время младший сын пришел домой с одеждой отца и старшего брата. Мальчик рассказал, что его брат начал тонуть, отец полез спасать и оба не выплыли.

Спасатели осмотрели место происшествия и начали поиск, в 6.55 было найдено тело мальчика, жителя Казани.

Поиски мужчины продолжаются.

Напомним, что всего в Татарстане с начала июля утонули 24 человека. Накануне в Казани трое мужчин прыгнули в воду с Кировской дамбы, один из них погиб.