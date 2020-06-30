В Казани появится два садовых кольца

В Казани акватории Булака, Казанки и Волги сформируют два садовых кольца. Об этом сообщают в мэрии города. Первое кольцо будет проходить от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до Речного порта, второе – от парка им.Горького, по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде. Проект будет реализован в рамках концепции устойчивого развития исторического поселения Казани.

Таким образом в дополнение к основным улицам, вдоль которых традиционно происходит развитие города, предлагается ввести дополнительные поперечные направления, соединяя исторический центр с периферией и ценными ландшафтными объектами.

Кроме того, на территории исторического поселения предлагается создать улицы с приоритетом пешеходного режима. Таким образом, у горожан и туристов будет возможность пройти по озелененным маршрутам от исторического ядра к периферии с ее ландшафтными объектами.