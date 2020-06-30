В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса. Об этом со ссылкой на слова генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова пишут РИА Новости.

"После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100", - сообщил Максютов.

При этом в конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала агентству, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью.

"Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно", — сообщила Попова. При этом уже описаны несколько десятков мутаций, сообщила она, отметив, что "это нормально для любого микроорганизма".

Добавим, что на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса, в Татарстане на 30 июня - 4555 заболевших.