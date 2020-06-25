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Как получить работу после карантина: казанские работодатели делятся хитростями собеседований

25.06.2020, 14:34 2 prokazan.ru
Компании Казани рассказали, как пройти собеседование

Казань постепенно снимает ограничения по коронавирусу, а значит, пора возвращаться на рабочие места. Те, кто потерял работу или, может быть, давно мечтал ее сменить, - настало ваше время.

По данным HeadHunter, продолжает восстанавливаться спрос на работников наиболее пострадавших в период карантина профессиональных областей. За последнюю неделю на 29% выросло количество вакансий в сфере фитнеса и салонов красоты, на 19% увеличился спрос на работников гостиничного, ресторанного дела и туризма. В сфере автомобильного бизнеса и сервиса отмечается рост на 13-14%. Также на 11% стало больше вакансий в области административного персонала.

Мы провели опрос среди казанцев. Несмотря на то, что некоторые сохранили во время пандемии свои рабочие места, более 50% опрошенных ищут работу в той или иной сфере.

 

 

Редакция ProKazan решила также обратиться к казанским компаниям, вновь набирающим сотрудников, чтобы узнать все секреты успешного собеседования.

Пока вылететь за границу не представляется возможным, Татарстан наращивает мощности внутреннего туризма. Рустем Насретдинов, руководитель направления внутреннего туризма "Казань 360", рассказывает, чего ожидать соискателю во время собеседования на должность менеджера по продажам туристических услуг.

"В первую очередь нам важен опыт работы кандидата, его компетенции и личные качества. Нанимая сотрудника, мы рассчитываем, что уже со второго дня своей работы он начнет приносить результат. Чем быстрее человек включается в нашу работу, чем меньше времени мы тратим на его обучение, тем выгоднее нам. Также важны личные успехи из предыдущего опыта соискателя на должность. Если человек с воодушевлением начинает рассказывать о том, чем гордится, значит, такие успехи у него действительно есть. Если молчит или рассказывает несущественные вещи, сразу понятно, что особых успехов ранее он не достигал, а это уже говорит о его целеустремленности. Обычно во время собеседования я не обхожу и вопрос о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться кандидату на предыдущем месте работы. Мне важно увидеть, как сотрудник с ними справился, проанализировал и главное - какой вынес из этого опыт.

От компетентности менеджера по продаже зависит лицо туристической компании
От компетентности менеджера по продаже зависит лицо туристической компании

Сейчас, в период карантина, границы для выезда в другие страны пока остаются закрытыми, однако те, кто все-таки хотел отдохнуть за границей, планируют свои отпуска заранее - уже на период снятия ограничений. Мы, как оператор, специализирующийся на внутреннем туризме, предлагаем множество разнообразных программ для желающих отдохнуть в России. Нам есть чем удивить и тех кто приезжает в Казань и Республику Татарстан впервые, и тех кто считает, что хорошо знает свои родные края. Поэтому такое большое значение мы предъявляем компетентности и грамотности наших сотрудников. Для нас важно, чтобы менеджер по работе с клиентами мог быстро включиться в работу и квалифицированно работал с каждым нашим клиентом, не отпугивая их на первых порах неопытностью. Ведь зачастую в его лице наши гости видят не только сотрудника нашей компании, но и представителя туристической отрасли Татарстана".

Региональный директор коммуникационной компании "ОБИТ" Михаил Маркович, наоборот, отмечает, что опыт работы играет не такую существенную роль на должности менеджер по продажам.

"Владение техниками продаж - это замечательно, но совершенно не обязательно. Продажи не искусство, а ремесло. Этому можно научиться. Отсутствие опыта в продажах лучше, чем опыт "неправильных" продаж - перестраиваться тяжело, проще научить "с нуля".

О преимуществе потенциала перед опытом говорят и в сфере гостиничного дела.

На должность администратора задают много ситуационных вопросов
На должность администратора задают много ситуационных вопросов

"Наличие опыта практически всегда является преимуществом, но потенциал всё таки важнее, - рассказывает Анастасия Барышникова из отдела кадров отеля "Раймонд". - Я не сторонница жестких критериев отбора на эту должность, так как считаю, что важно само желание человека работать, а остальному можно научить. Но всё-таки один критерий могу назвать - это знание языков, преимущественно английского".

Анастасия рассказывает, что во время собеседования на должность администратора задает очень много ситуационных вопросов: как соискатель повел бы себя при той или иной проблеме с гостем.

"Администратор на ресепшн - это лицо отеля, тот кто первый встречает гостя и влияет на все его впечатление. Если возникает конфликт, важно разрешить его таким образом, чтобы гость остался доволен и вернулся в отель снова. Увидеть, что человек на это способен, мы хотим уже на собеседовании".

Пока ресторанный бизнес в Казани только обустраивает летние веранды, работодатели уже ищут обслуживающий персонал. Корреспондент ProKazan связался с владельцем ресторана татарской кухни "Сказка" Михаилом Шариповым, чтобы узнать, как пройти собеседование на позицию официанта. Оказалось, и здесь опыт не так важен, как желание работать и способность для этого быстро обучиться.

"Если нам нужен официант/повар/любой другой кандидат, при подборе опыт играет далеко не первостепенную роль, - рассказывает Михаил. - Однако при собеседовании нам важно проверить ряд иных компетенций. В первую очередь проверяем ценности - мотивируют ли человека только деньги/график или у него есть и другие важные факторы (саморазвитие, например, очень важный фактор - хобби, чтение книг, любимые профессии в детстве помогают много узнать о человеке). Во-вторых, готовность трудиться универсально. Для этого задаем вопросы наподобие: «Вы понимаете, что профессия официант это не только про сервис и чаевые, вы готовы мыть посуду, стирать напероны и выполнять прочие задачи?» Мы не слушаем, что говорит соискатель, а смотрим, как он это делает. Здесь главное - его мимика, взгляд".

При работе официантом опыт не главное
При работе официантом опыт не главное
Фото realnoevremya.ru

"Нам также важно, чтобы уже во время собеседования, человек проявил лидерские качества. В дальнейшем это ему пригодится, так как при постоянном общении с огромным количеством людей он будет постоянно сталкиваться с нестандартными ситуациями. Пригодится, правда, и обучаемость. Если человек легко обучаем, то опыт не проверяется вообще, без опыта даже лучше, потому что мы обучаем исходя из своих стандартов".

К деятельности вернулись и большие спортивные комплексы, и небольшие студии, чаще всего расположенные прямо в жилых домах. Наталья Артемьева, директор спортивно-оздоровительного клуба "Графит", оказывающего услуги социально - незащищенным группам населения, рассказывает, что, подбирая тренера, в первую очередь обращает внимание на человеческие качества соискателя:

"Дня нашего маленького клуба важна добрая, приветливая атмосфера. Как говорят наши посетители: почти домашняя. Часто даю шанс проявить себя молодым специалистам и зачастую они переоправдывают мои надежды, очень стараются и внимательны к клиентам".

Автомобильная отрасль практически одной из первых вышла из карантина. С середины мая большая часть их них полностью возобновили свою деятельность. Мы связались с пресс-секретарем компании "ТрансТехСервис" Региной Гарифуллиной и узнали, как удачно показать себя в день собеседования.

"Наше собеседование начинается с фразы: "Пожалуйста, не волнуйтесь, отвечайте на вопросы честно и спокойно". Учитывая, что у нас работают представители совсем разных сфер - от менеджера кредитного отдела до технических сотрудников, и подход к собеседованию разный. Много ставок делается на внутренний резерв. Тех, кто отличился и продолжает расти, переводят выше по карьерной лестнице. Конечно, бывают позиции, на которые приходится искать сотрудников извне, однако в первую очередь даем возможность проявить себя членам нашей команды. Если соискатель у нас прежде не работал, сначала спрашиваем про компетенции на прежней работе. Слушаем человека, задаем вопросы. Это делается для того, чтобы проверить соответствие резюме. Важно узнать, по какой причине соискатель сменил место работы: сместились ли у него запросы или произошел конфликт. У нас компания, где человеческий фактор играет ключевую роль, как в принципе и у любой другой, работа которой построена на общении с населением. Будущему работнику придется постоянно вступать в диалог с клиентами, сохраняя лицо компании, также он будет коммуницировать и внутри компании. Поэтому важно раскрыть себя уже на этапе собеседования и рассказывать все честно. Даже если у вас нет опыта, вы можете стать стажером и начать карьерный рост. У нас довольно много историй, когда приходили совсем молодые специалисты без опыта работы и уже через несколько лет становились руководителями отделов. Главное здесь - желание расти".

Специально для тех, кто за время самоизоляции почувствовал непреодолимую тягу к миру онлайн продвижений и теперь хочет серьезно заниматься социальными сетями, SMM-агентство "Fragensyподготовило ряд универсальных советов для будущего контент-менеджера.

"SMM – молодая и современная сфера. Тут не нужно производить впечатление важного и статусного человека. Мы, например, не обращаем внимание на внешний вид, пол или возраст кандидата. Гораздо ценнее для нас знание сферы, реальная оценка своих способностей, адекватность. На первом этапе важно показать свою компетентность: выслать не только резюме, но и портфолио, хорошо и вовремя сделать тестовое задание. Если у вас в багаже проекты с отличным визуалом и высокой вовлеченностью аудитории, они скажут о вас гораздо больше. Другое дело, что не каждый кандидат на этапе собеседования представляет, что его ждёт и будет ли он готов. У нас в офисе есть гамак, и некоторые работу в SMM так и представляют – ты лежишь в гамаке с телефоном и что-то делаешь в расслабленном темпе. Конечно, можно работать и лёжа, но вот мало и медленно вряд ли получится. Один из наших кандидатов ушёл после трёх дней работы, не ожидал такого уровня нагрузки. Хорошее общее образование будет, конечно, плюсом. Эрудированность, насмотренность, грамотная речь и письмо всегда на руку SMM-специалисту.

Fragency не обращают внимания на внешний вид, пол или возраст
Fragency не обращают внимания на внешний вид, пол или возраст
Фото Fragency

Что касается потенциала, то раскрывать его у каждого новичка, который хочет попасть в агентство, загруженное проектами, это роскошь. Ты тратишь на помощника свои ресурсы, но не можешь гарантировать, что они отобьются и человек станет полноценной боевой единицей.

Вокруг нашей сферы сложилось несколько стереотипов. Например, низкий порог входа в профессию. «Я же могу вести собственные соцсети, так что и с соцсетями заказчика справлюсь», - думают все, однако на самом деле это давно не так, и вопрос с кадрами стоит довольно остро, несмотря на большое количество желающих освоить специальность. Два года назад, чтобы решить эту проблему, мы провели бесплатный курс Fragency Skills. В итоге четверо его выпускников работают у нас до сих пор. Большой упор в обучении мы делали на домашние задания, потому что в SMM без практики никак. Так что, если вы решили заняться соцсетями серьёзно, делайте ставку на опыт”.

Программистов, успевших приобрести новые навыки за время удаленной работы и отправившимися на поиски хорошего места работы, "ICL Техно" предупреждают: не стоит ожидать каверзных вопросов, нацеленных на то, чтобы «завалить» соискателя. Альбина Вагапова, PR-менеджер компании, рассказывает, как стать новым IT- специалистом.

"Для того, чтобы подобрать подходящего сотрудника, мы проводим несколько собеседований: со специалистом по персоналу, с потенциальным непосредственным руководителем, с руководителем подразделения. Кроме этого, соискателю может быть предложено выполнить тестовое задание. Что касается новичков, то наш коллектив регулярно пополняют молодые специалисты, для этого мы взаимодействуем с вузами, например, с КФУ, КНИТУ-КАИ, Иннополисом, Энергетическим университетом. Для нас важно стремление к постоянной «прокачке» собственных навыков (soft skills) и не только — повышение квалификации, изучение языков и совершенствование как специалиста в своей области. Большинство сегодняшних руководителей "вырастают" в компании".

Руководитель пресс-службы HeadHunter Анна Осинова отмечает, что в любой профессиональной сфере подход к собеседованию напрямую зависит от тех навыков, которыми должен обладать кандидат на должность. Помимо сугубо профессиональных навыков современные работодатели сегодня все больше внимания уделяют так называемым soft skills, гибким навыкам, которые не являются специфичными для какой-либо профессии, но играют большую роль в рабочем процессе и влияют на успешное выполнение обязанностей.

"Для указанных сфер важны такие soft skills как коммуникативные навыки, грамотная устная и/или письменная речь, ответственность, умение работать в команде, вежливость, пунктуальность, клиентоориентированность, - уточняет Анна. - Если речь идет о руководящих позициях, то чаще встречаются такие требования, как стрессоустойчивость, инициативность, умение работать в режиме многозадачности. Оценить эти навыки, как правило, удается именно во время собеседования. Кстати, сфера "Туризм, гостиницы, рестораны" находится на 3 месте по числу вакансий, в которых среди требований встречается формулировка "любовь к…". Безусловно, крайне важны и практические навыки, при этом лучше всего, если соискатель может рассказать о них конкретно, с примерами и результатами. Например, тренер со знанием диетологии может рассказать, каких результатов добились его клиенты, за какое время, какую программу он им подобрал".

По данным HeadHunter, больше всего людей без опыта принимают в сфере административного дела - 55%, в то время как в автомобильном бизнесе этот процент самый низкий - 24%. С опытом от года до трех процент прохождения на указанные нами сферы составляет более 50%.

 

 


 

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комментарии

Горожанин
0
25 июня 2020
14:59
Никак
Горожанин
0
25 июня 2020
15:00
Этот карантин тебе будет всегда.

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Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020
Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей
12:15, 21.06.2020
«У него же трое детей»: адвокат Ефремова опроверг сообщения о «суицидальных мыслях» актера
09:48, 21.06.2020
Убила сына и закатала в бетон в полу: в Астрахани экс-депутата заподозрили в убийстве
20:00, 20.06.2020
Стало известно о состоянии первых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса
14:13, 20.06.2020
ВОЗ: Мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса
07:00, 19.06.2020
Путин назвал виновных во Второй Мировой войне
07:00, 18.06.2020
Судится с президентом: россиянин подал иск против указа Путина о голосовании 1 июля
19:41, 17.06.2020
«Сгорела» за семь дней: в Москве от новой болезни, вызванной коронавирусом, умер первый ребенок
15:22, 17.06.2020
Российские эксперты объяснили, почему каждый пятый тест на коронавирус в мире дает ложный результат
11:12, 17.06.2020
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
15:43, 16.06.2020
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19