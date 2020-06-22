За прошедшие сутки в Татарстане подтверждено 39 новых случаев коронавируса, все они контактные, сообщают в оперштабе. 11 заболевших госпитализировано, 28 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 1
- От 30 до 50 – 15
- От 50 до 60 – 9
- От 60 до 70 – 8
- От 70 до 80 – 6
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География :
- 1. Казань – 21
- 2. Набережные Челны – 3
- 3. Альметьевский – 1
- 4. Арский – 1
- 5. Балтасинский – 1
- 6. Высокогорский – 2
- 7. Елабужский – 2
- 8. Зеленодольский – 1
- 9. Лаишевский – 1
- 10. Мамадышский – 1
- 11. Нижнекамский – 4
- 12. Рыбно-Слободский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 4231 случай COVID-19, выздоровел 3091 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. На лечении по данным на 22 июня остаются 1128 человек.
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