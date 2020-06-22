За прошедшие сутки в Татарстане подтверждено 39 новых случаев коронавируса, все они контактные, сообщают в оперштабе. 11 заболевших госпитализировано, 28 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 1

От 30 до 50 – 15

От 50 до 60 – 9

От 60 до 70 – 8

От 70 до 80 – 6

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География :

1. Казань – 21

2. Набережные Челны – 3

3. Альметьевский – 1

4. Арский – 1

5. Балтасинский – 1

6. Высокогорский – 2

7. Елабужский – 2

8. Зеленодольский – 1

9. Лаишевский – 1

10. Мамадышский – 1

11. Нижнекамский – 4

12. Рыбно-Слободский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 4231 случай COVID-19, выздоровел 3091 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. На лечении по данным на 22 июня остаются 1128 человек.