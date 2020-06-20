По предварительным прогнозам Гидрометцентра РФ, в июле в Татарстане будет жарко.

"В центре, в Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья), на юге температура окажется выше нормы на один градус. Если в центре европейской территории преобладающая дневная температура сейчас +22+28 градусов, в Поволжье +24+29 градусов, то надо будет прибавить к этому по градусу", - пояснила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина "Российской газете".

Ожидается также, что второй месяц лета на территории Поволжья будет сухим, осадков прогнозируют немного. При этом синоптики отмечают что данный прогноз будет скорректирован в конце месяца.