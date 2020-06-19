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До 500 тысяч рублей на полгода. Казанцы назвали сумму для комфортной жизни

19.06.2020, 13:00 0 prokazan.ru
Жителей Казани не беспокоит введение налога на депозиты

Большинству россиян для комфортной жизни в течение полугода нужны накопления на сумму до 500 тыс. рублей, показал опрос жителей крупных городов, включая Казань, проведенный Райффайзенбанком. Самыми популярными способами для накоплений казанцы назвали вклады и накопительные счета.

Сбережения и цели

Большинство жителей Казани (68%) формируют накопления. При этом 44% опрошенных жителей столицы Республики оценили свои сбережения менее чем в 100 тыс. рублей, 38% накопили 100-500 тыс. рублей. У 18% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей. На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до трех лет. При этом большинство респондентов оценили свой доход менее чем в 60 тыс. рублей в месяц.

Чаще всего казанцы делают сбережения в рублях — так ответили 70% опрошенных. 25% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения. Обычно деньги хранят на счетах в банках или в ценных бумагах, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом в среднем по стране мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках – 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой – так ответила каждая четвертая участница опроса.

Для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тыс. рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самые большие накопления нужны жителям Казани, Москвы и Новосибирска — до 9% опрошенных хотели бы накопить 1-3 млн рублей. А в Санкт-Петербурге каждый десятый считает достаточными сбережения на сумму более 3 млн рублей.

Самым популярным способом копить деньги остается банковский вклад – такой ответ дали 50% опрошенных жителей Казани. На втором месте накопительные (42%), а на третьем - текущие счета (5,5%). Менее 2% респондентов выбирают другие способы – чаще всего это инвестиции через брокерский счет или ИИС. Некоторые предпочитают открывать металлические счета или инвестировать в ПИФы.

«Мы отмечаем, что клиенты стали чаще обращаться к такому инструменту, как накопительный счет с ежемесячным начислением процентов, который позволяет свободнее распоряжаться деньгами без лимитов и ограничений. Но говорить о том, что этот продукт полностью заместит классические вклады, пока рано. Наш опрос показал, что они интересны определенным категориям клиентов», — отметил Станислав Фоминых, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан.

Как казанцы поступали с вкладами

За последние три месяца большинство опрошенных казанцев (80%) не меняли структуру сбережений. Однако каждый пятый закрыл часть или все вклады, главным образом, потому, что понадобились деньги — на крупную покупку или другие цели. 36% из тех, кто закрыли вклады нашли более выгодную замену. При этом никто из респондентов в Казани в качестве причины закрытия вкладов не отметил вариант «из-за будущего налогообложения доходов по ним», хотя в среднем по России такой ответ дали 6% опрошенных.

Главной альтернативой вкладу казанцы называют накопительный счет. Его преимуществом стала возможность свободно управлять деньгами – пополнять и снимать средства в любой момент.

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