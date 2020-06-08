В Казани росгвадрейцы задержали молодую пару, девушку и парня заподозрили в краже товаров из гипермаркета.

По информации пресс-службы Росгвардии РТ, 7 июня в Советском районе Казани патрульный экипаж городского УВО Росгвардии задержал молодую пару, которая пыталась покинуть торговую точку на проспекте Победы с двумя сумками украденных товаров. Сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в магазине поступило около 17 часов вечера. Как выяснилось, незадолго до вызова парень с девушкой похитили со стеллажей алкоголь, продукты питания, парфюмерию и предметы бытовой химии. Украденный товар они разложили в двух сумках и попытались выйти из зала, минуя кассовую зону, но на выходе сработали антикражные ворота. Представители службы безопасности торгового объекта остановили молодую пару и воспользовались кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны.

Правоохранители передали задержанных сожителей 1994 и 1997 годов рождения полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный товар на общую сумму свыше пяти тысяч рублей изъят. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".