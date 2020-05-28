В Казани сегодня "Газель" с баллонами влетела в трамвайную остановку. Видеозаписи и фото появились в социальных сетях. На кадры попал и сам момент аварии - перед этим грузовой автомобиль столкнулся с "Маздой". Инцидент произошел на перекрестке Ямашева и Адоратского.

Очевидцы также сообщают что на место происшествия вызвали МЧС, так как "Газель" была оснащена газовыми баллонами. Пострадавших нет, а на месте аварии образовалась внушительная пробка.

На месте аварии работали пожарные

Напомним, сегодня были зарегистрированы две аварии со смертельным исходом: около речпорта сбили пешехода, а неподалеку от Казани в лобовом столкновении с фурой погибли три человека. Они ехали на "Ниве".