Праздник Ураза-Байрам мусульмане Татарстана в этом году отметят дистанционно. Он приходится на 24 мая, напомнили в Духовном управлении мусульман РТ.

Так как пока посещать мечети запрещено, для верующих будет организована прямая трансляция из Галеевской мечети.

Мы не можем допустить, чтобы мечети невольно превратились в эпицентры распространения смертельно опасной болезни, ибо не имеем права ставить под угрозу здоровье и жизни людей, ведь сказано в Досточтимом Куръане: "Не обрекайте сами себя на погибель", - отметил Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Трансляция будет вестись на телеканале ТНВ, на официальном сайте ДУМ РТ и на YouTube-канале «Хузур ТВ». Начнется праздничная проповедь в 6.30 с чтения аятов Корана.