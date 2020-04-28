Росгвардейцы и полиция в Казани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими в ходе профилактического рейда в Приволжском районе Казани задержали находившегося в федеральном розыске 43-летнего гражданина.

Правоохранители двигались по Проспекту Победы и обратили внимание на подозрительного мужчину. В ходе проверки личности прохожего было установлено, что прохожий - житель поселка Отары находится в федеральном розыске. Гражданин был задержан.

Как выяснилось, некоторое время назад мужчина был осужден за умышленное причинение вреда здоровью. В связи с этим он должен был регулярно являться в надзорные органы на регистрацию, однако проигнорировал требование. Для дальнейшего разбирательства нарушитель передан инициаторам розыска.