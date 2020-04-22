Предприятия РТ, на которых будут выявлять очаги распространения коронавируса, могут временно прикрыть. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, если появится серьезный риск для работников, то руководители должны понимать, что деятельность организации может быть приостановлена. Планируется усилить работу сотрудников Роспотребнадзора по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В данной ситуации приоритетом является здоровье населения, несмотря на то, что останавливать деятельность крупных предприятий экономически невыгодно, подчеркнула Галимова.

Напомним, что ранее стало известно о заражении 14 сотрудников на фабрике "Акульчев" в Набережных Челнах.