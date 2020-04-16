С 13 апреля стартовал показ многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза», снятого по книге казанской писательницы Гузель Яхиной. Специально для сериала в Лаишевском районе была построена многофункциональная декорация – поселение Семрук, а во время съемок в Казани на несколько дней оказалась перекрыта улица Кремлевская.

Несмотря на огромную проделанную работу, некоторые зрители не смогли по достоинству оценить кинокартину, а сыгравшую в нем главную роль Чулпан Хаматову массово завалили оскорблениями. Но даже не смотря на это сериал успешно продолжает идти по телеканалу и собирает множество зрителей перед экраном телевизора.

Специально для тех, кому нравятся кинокартины и театральные постановки с национальным колоритом, редакция ProKazan.ru решила собрать небольшой список того, что можно посмотреть дома во время самоизоляции:

Онлайн-спектакли в театре им. Галиаскара Камала

Афиша онлайн-спектаклей Театра им. Галиаскара Камала

После того, как правительство Татарстана приостановило деятельность всех культурных центров республики из-за пандемии, многие театры оказались вынуждены закрыть свои двери. Однако театр им. Галиаскара Камала нашел выход из сложившейся ситуации и перешел в формат онлайн-вещания. На ютуб-канале театра любой желающий мог посмотреть «золотую» коллекцию спектаклей.

1 апреля был дан старт продажам онлайн-трансляций спектаклей, которые шли в текущем репертуаре 114-го сезона. За просмотр спектакля зрители могли заплатить ровно столько, сколько они считали нужным. При таком условии за 10 дней театру удалось продать 2 тысячи трансляций и заработать на этом более 150 тысяч рублей.

Онлайн-беседы и постановки в творческой лаборатории «Угол»

Постановка в творческой лаборатории Угол

Если классический театр вам не по душе, то попробуйте посмотреть современные постановки в творческой лаборатории «Угол». Например, в субботу совместно с Музеем Остров-Град Свияжск пройдет онлайн-трансляция спектакля «Палата №6». Для просмотра постановки будет достаточно перейти по ссылке, опубликованной в инстаграм-аккаунте лаборатории.

Актеры и руководители «Угла» не стали ограничиваться только трансляцией постановок. Ежедневно они проводят беседы о будущем театра, читают детские сказки на ночь и рассказывают о том, как проводят дни во время самоизоляции.

Онлайн-экскурсии в Государственном музее изобразительного искусства

Скриншот видео-экскурсии по ГМИИ РТ

Не только театры смогли перестроиться на новый формат работы в условиях пандемии. Государственный музей изобразительных искусств РТ также организовал свою работу в режиме онлайн. На ютуб-канале и инстаграм-аккаунте ГМИИ можно посмотреть несколько видеоэкскурсий, посвященных европейскому искусству. Интересно, что ролики созданы совместно с симфоническим оркестром РТ. Поэтому здесь разглядывание картин вы можете совместить с прослушиванием классической музыки – это ли не счастье.

Фильм «Мулла»

Кадр из фильма Мулла

Актуальные для татарского народа проблемы веры и духовности поднимает в фильме «Мулла» казанский режиссёр Амир Галиаскаров. За основу своей киноленты он взял произведения Туфана Миннуллина – известного татарского прозаика и драматурга.

По сюжету фильма, главный герой становится муллой в небольшой деревне, в которой царят безработица, воровство, бесчестие и алкоголизм. Всеми силами мужчина пытается помочь всем тем, кто в нем нуждается. Фильм был по достоинству оценен критиками не только в Татарстане, но и за рубежом - в Италии, Финляндии, Казахстане, Швейцарии и Германии.

Фильм «Сокровища О.К.»

Кадр из фильма Сокровища О.К.

Если вам больше по душе комедии и приключения, то вы можете посмотреть фильм «Сокровища О.К.». Фильм рассказывает о поисках сокровищ, спрятанных на дне озера Кабан Иваном Грозным. Главный герой – музыкант Кирилл – пытается отыскать царский клад, но вместе с ним преследуют эту цель еще несколько людей.

Съемки ленты проходили в нескольких городах, среди которых была Казань. В фильме можно увидеть знакомые панорамы столицы республики, театр Галиаскара Камала и героев фильма, бегущих по главной улице города Баумана.

Татарский фильм «Водяная - Су анасы»

Кадр из фильма Водяная

В прошлом году вышел фильм «Водяная» от татарстанского режиссера Алексея Барыкина. Семейную картину в жанре фэнтези сняли по мотивам произведений Каюма Насыри и Габдуллы Тукая.

Это первая кинолента от местных кинематографистов, вышедшая в прокат на всей территории России, от Калининграда до Владивостока, а также за рубежом. Фильм снят по всем современным канонам - спецэффекты, трюки и компьютерная графика. Интересный факт – одно только наложение пластического грима Водяной занимало более трех часов.

Короткометражный фильм «Он, она и робот»

Кадр из короткометражки Он, она и робот

Для тех, кто не любит долгие киноленты, у нас есть научно-фантастическая короткометражка «Он, она и робот». Свою картину татарстанский режиссер Айдар Габхрахманов полностью снял в Иннополисе при поддержке мэрии города. Короткометражка, по словам создателя, рассказывает про робота и любовь. Особенно кинолетна понравится тем, кто любит хороший монтаж и современные спецэффекты.