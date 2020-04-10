В Татарстане утвержден список заболеваний, требующих самоизоляции

Сегодня в Татарстане утвердили список болезней, которые требует жесткого соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщили в оперштабе РТ по борьбе с коронавирусом.

В этот перечень вошли болезни эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), болезни органов дыхания из числа хронических обструктивных легочных болезней, астмы, бронхоэктатической болезни, болезней системы кровообращения (сердце и нарушение легочного кровообращения), наличие трансплантированных органов и тканей, болезней мочеполовой системы (хронические болезни почек), злокачественные новообразования любой локализации, острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз и другие.

Полный список будет опубликован в постановлении кабмина РТ на официальном сайте.