В Казани назначен новый начальник Управления административно-технической инспекции

Управление административно-технической инспекции исполкома Казани возглавил Наиль Минвалеев, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов. Нового руководителя ведомства сегодня представил Ильсур Метшин.

Напомним, что Минвалеев занял место умершего в марте Дмитрия Кадыкеева, ему было 48 лет.

Наиль Минвалеев родился в 1964 году, окончил энергетический институт Москвы по специальности "инженер", карьеру начинал в кооперативе "Умелые руки", позже работал электромонтером Производственного управления Водопроводно-канализационного хозяйства Казанского горисполкома. С 1993 года начал занимать управленческие должности в администрации Казани. Награжден медалью "За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан".