Минкульт России рекомендует закрыть кинотеатры

Министерство культуры РФ рекомендовало временно приостановить работу кинотеатров. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Соответствующий приказ подписан главой ведомства Ольгой Любимовой и передан в органы исполнительной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.

В документе отмечается, что такие меры вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Напомним, ранее в городах Татарстана уже начали временно закрывать кинотеатры.