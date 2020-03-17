На портале Госзакупок размещен тендер на разработку проектной документации горнолыжной трассы на "Ак Барс Арене".

Согласно приложенным документам, трасса будет огибать стадион с юго-запада, старт расположится над южной частью стилобата арены. Доступ к стартовой площадке обеспечит фуникулер и лестнично-лифтовый узел. Также проект предусматривает доступ на крышу, в том случае если будет предусматриваться возможность занятия экстремальными видами спорта, такими как Rope jumping.

Зимой на трассе можно будет проводить соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду, для этого ее оборудуют, в том числе, системами оснежения. Летом объект планируется использовать для экстремальных соревнований по мото- и велоспорту.

Подчеркивается также, что при проектировании нужно использовать экологически чистые материалы, малоотходные и безотходные технологические процессы переработки стройматериалов. Всего на проект планирует потратить 16,2 миллиона рублей.