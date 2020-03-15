Почти 1000 объектов в собственности Татарстана не используется

В Татарстане 783 объекта площадью свыше 240 тысяч кв. метров в муниципальной собственности и 205 объектов площадью более 100 тысяч кв. метров в собственности республики являются неиспользуемыми. Об этом сообщил глава минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин.