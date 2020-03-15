Почти 1000 объектов в собственности Татарстана не используется

В Татарстане 783 объекта площадью свыше 240 тысяч кв. метров в муниципальной собственности и 205 объектов площадью более 100 тысяч кв. метров в собственности республики являются неиспользуемыми. Об этом сообщил глава минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин.
По словам Аглиуллина, неиспользуемые объекты распределены по четырем группам: объекты незавершенного строительства, необходимые для развития отрасли незадействованные объекты, объекты, которые можно использовать в других отраслях» и объекты в аварийном состоянии.
Большая их часть – это объекты минздрава Татарстана. Они были освобождены освобождены из-за возведения новых зданий или отсутствия нормального содержания.
Глава минземимущества призвал сохранить объекты на балансе из-за специфических требований по функционированию учреждений здравоохранения. При этом придется проработать вопрос оптимизации использования зданий.
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