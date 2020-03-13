50-летнюю экс-заведующую учебной лабораторией в одном из казанских вузов обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018-2019 годах женщина обещала студентам помочь сдать экзамены без фактической проверки знаний. Она брала у студентов денежные средства в размере от 3,5 до 13 тысяч рублей, якобы для дальнейшей передачи преподавателям.

Деньги студенты вуза перечисляли на банковские карты посредников, которые, в свою очередь, оставив честь суммы себе за услуги, передавали их злоумышленнице. Последняя своих обязательств не исполняла и присваивала средства.

"Противоправная деятельность обвиняемой была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по РТ и УМВД России по городу Казани. Всего установлено 9 эпизодов преступной деятельности злоумышленница. Ущерб от ее действий составил 56 тысяч рублей", - пояснили в Следкоме РТ.

Вину женщина признала в полном объеме, сейчас она находится под подпиской о невыезде. В отношении жительницы Казани возбуждено уголовное дело, которое будет направлено в суд для рассмотрения по существу.