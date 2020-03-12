Россия ограничила авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией

Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией. Причина - обострение коронавируса. “Победа” и S7 уже приостановили свои рейсы в четыре страны.

Исключение составят только регулярные рейсы из столицы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж (и обратно). Из Казани прямых рейсов в названные страны нет, только если лететь с пересадкой в Москве.

Напоминаем, что “ЮВТ АЭРО” прекращает регулярные рейсы между Казанью и Калининградом. Авиасообщение закроют с 25 марта.