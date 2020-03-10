Трое казанцев убили мужчину за критику образа жизни

Троих жителей Казани будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 4 декабря 2019 года трое граждан 31, 40 и 45 лет распивали алкоголь с 55-летним мужчиной в одной из квартир по улице Халева. В ходе застолья потерпевший заявил хозяину, что тот ведет неправильный образ жизни. В ответ мужчина стал избивать гостя, при этом к нему присоединились двое его товарищей. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники вынесли его на улицу и бросили в снег.

Причастность к совершению преступления обвиняемые признали полностью. Они заключены под стражу, уголовное дело направлено в суд.