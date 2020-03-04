Казанский пенсионер застрелил внука возлюбленной, когда он смотрел телевизор

Трагический случай произошел в одном из домов Казани по улице Фучика 4 марта.

Как сообщили в Следкоме РТ, в квартире проживали пенсионерка, ее внук и 70-летний сожитель бабушки. Между пожилым мужчиной и 49-летним внуком периодически возникали конфликты на почве того, что последний много пил и не работал.

"В день трагедии подозреваемый взял хранившийся на балконе обрез и зарядив его, выстрелил в голову лежавшему на раскладушке и смотревшему телевизор мужчине. Увидев, что тот еще жив, он выстрелил второй раз"- раскрыли в пресс-службе подробности расправы над казанцем.

Установлено, что 70-летний мужчина купил обрез и патроны к нему на одном из городских рынков. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

Ранее в Казани женщина набросилась с ножом на сыновей, одного из них убила и пыталась покончить с собой.