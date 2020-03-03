В Казани правоохранители предотвратили массовое убийство в школе

Казанский подросток хотел устроить массовое убийство в лицее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Сотрудники правоохранительных органов выявили в столице РТ школьника, который хотел убить своих одноклассников и изготовил ролик о якобы уже совершенном преступлении.

"В Казани ученик лицея позвонил в службу "112" и сказал, что готов перестрелять всех", - пояснил представитель НАК. Позже подросток объяснил, что среди одноклассников у него не было авторитета, он не успевал по иностранному языку. "Он даже сам снял ролик, будто он уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступление - нож. На любой вопрос у него был ответ один: "Мне все равно", - рассказал руководитель Информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

Сейчас, по его словам, подросток находится на домашнем обучении, за ним установлен плотный контроль.

Отметим, что в 2019 году в России силовикам удалось на стадии подготовки предотвратить 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта.