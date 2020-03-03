Okko эксклюзивно покажет «Холопа», самый кассовый российский фильм

Okko эксклюзивно среди российских медиасервисов покажет комедию «Холоп», самый кассовый российский фильм в истории. Картина Клима Шипенко доступна в сервисе с 27 февраля. «Холоп» эксклюзивно доступен по транзакционной модели на Okko в течение месяца, а после откроется по подписке в Okko и на Start.

«Холоп» уже официально возглавил список самых кассовых российских фильмов, собрав в прокате более 3 млрд рублей. Оригинальная история о том, как отец-олигарх отправляет непутёвого сына на перевоспитание в русское подворье XIX века, покорила зрителей.

Пока Гришка (Милош Бикович) пытается найти общий язык с лошадью, учится труду, познаёт азы настоящей дружбы и постигает, что такое уважение, в паре километров от него отчаявшийся отец (Александр Самойленко) в командном центре “Исправительной деревни” под руководством эксцентричного психотерапевта (Иван Охлобыстин) разбирается: как же он воспитал такого невежественного во всех вопросах сына.

«Мы рады представить комедию “Холоп” в Okko. Без сомнения, это одна из главных российских премьер за много лет», – говорит Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment. «Мы с Okko гордимся тем, что продолжаем менять индустрию и предлагать зрителям эксклюзивный контент».

О компании Okko

Okko — мультимедийный сервис, специализирующийся на создании, стриминге и распространении высококачественного контента. В Okko входит один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, раздел «Okko Спорт», эксклюзивно транслирующий в России матчи Английской премьер-лиги, Okko Studios и Okko Distribution, занимающиеся продюсированием и дистрибуцией кино, театральное бюро «Okko Театр» и цифровой сервис вертикальных видео Okko Move.

Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК), а теперь и на медиаприставке OKKO Smart Box.

Ежемесячная аудитория Okko — 2,8 млн человек.

Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса — порядка 43 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.

Сегодня сервис предлагает набор тематических подписок, в их числе — популярные сериалы «Амедиатека» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.

► За 2019 год оборот Okko вырос на 96% и составил 4,9 млрд рублей (оборот Okko в 2018 году — 2,5 млрд рублей).

► С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 33 млн пользователей.