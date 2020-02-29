Казанский лицей выиграл полмиллиона рублей

Казанский лицей № 146 стал бронзовым призером IV Всероссийского конкурса "Успешная школа". Лицей получил грант в размере полумиллиона рублей, сообщает мэрия города.



Участники конкурса проходили испытания в течение трех дней, им приходилось выполнять задания различной сложности. Так, например, проводили презентации успешно реализованных методик, технологий и моделей образовательного процесса, проектировали образ школы будущего.

Очный этап IV Всероссийского конкурса "Успешная школа" прошел в Москве с 25 по 27 февраля.

