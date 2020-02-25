В Татарстане насчитали более 50 тысяч больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией

На 1 января 2020 года в Татарстане число больных и злоупотребляющих психоактивными веществами составило 1,3% от всего населения республики. По данным Минздрава РТ, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией больны более 50 тысяч человек. При этом большую часть - 64% составляют граждане, больные алкоголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие алкоголь с вредными последствиями.

По сравнению с предыдущими годами ситуация существенно не изменилась, при этом за половину 2019 года смертность от алкоголя в республике выросла в 12 раз, а каждое третье преступление в РТ совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Одновременно с этим фактом в прошлом году Татарстан вошел в десятку регионов страны по отсутствию у жителей вредных привычек.

Кстати, человеческий алкоголизм отрицательно влияет на только на людей: в 2018 году в казанском парке заметили пьяную ворону. Она попробовала содержимое оставленных людьми бутылок, начала вести себя неадекватно и даже напала на соплеменниц.