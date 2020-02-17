Арбитражный суд РТ приостановил распоряжение замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова о сносе киосков в подземном переходе у "Кольца". Соответствующий документ размещен в картотеке судебного органа.

Сообщается, что ООО "Сагаис", которое арендовало торговые павильоны с 1994 года, подало иск на исполком Казани. В течение времени аренды компания исправно вносила деньги и занималась благоустройством территории. В 2015 году исполком потребовал разорвать договор, однако компания не согласилась, пытаясь оспорить решение в суде. При этом, как указано в документе, "Сагаис" продолжала оплачивать аренду, а исполком Казани - принимать деньги.

Таким образом, по решению Арбитражного суда снос киосков приостановлен, дело будет рассматривать Верховный суд РТ.