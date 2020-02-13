Перенос сроков строительства высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" с 2021–2024 годов на 2021–2027 годы приведет к общему увеличению объема капитальных вложений на прогнозируемый 3-летний уровень инфляции, указано в материалах Счетной палаты.

С учетом данной ситуации Счетная палата предлагает внести изменения в следующие документы: в Счетную Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года в части корректировки трассировки международного транспортного маршрута ЕЗК; в Государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части корректировки сроков реализации строительства; в федеральном проекте "Европа – Западный Китай" предлагается откорректировать сроки реализации строительства, а в программу деятельности ГК "Автодор" вкоючить мероприятия по строительству дороги "Москва – Нижний Новгород – Казань".