В РТ мужчина сжег дом супруги, чтобы не делить имущество, и отделался «условкой»

В Татарстане вынесен приговор 36-летнему жителю Тетюшского района республики, признанному виновным в умышленном поджоге.

Пожар произошел 1 октября прошлого года в селе Татарская Беденьга. Следствие установило, что подсудимый поджег гладильную доску в доме своей супруги и скрылся. Огонь полностью уничтожил дом, сумма ущерба превысила 330 тысяч рублей.

В суде мужчина сообщил, что совершил преступление из-за ревности к жене. Ранее МВД РТ сообщало, что пара находится в процессе развода и между ними идет раздел имущества.

Суд приговорил поджигателя к полутора годам лишения свободы условно.