Историю ТАССР рассказали за 10 минут в виде ролика с мемами. Видео

Институт истории имени Марджани выпустил необычный ролик: за 10 минут события из жизни ТАССР рассказываются с помощью исторических фото, современной разговорной лексики и "смайликов". Ролки презентовали в честь 100-летия ТАССР.

"В ролике отражены все основные вехи развития молодой Республики: от общественных преобразований среди татар в начале XX века и революции 1917 года до подписания Декларация о государственном суверенитете 30 августа 1990 года Председателем Верховного Совета ТАССР, впоследствии первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и современные реалии жизни республики" - рассказали авторы.

Отметим, что ранее институт выпускал ролик в аналогичном стиле, он был посвящен истории татар.