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Фото скриншот с видеозаписи Ассоциации АТП РТ

Перевозчики Казани показали, что происходит в салоне автобуса при аварии. Видео

Cегодня, 19:41 274 0 Автор: prokazan.ru

Ассоциация АТП РТ опубликовала видеозаписи из салона автобусов. На кадрах - моменты столкновений с другим транспортными средствами, а точнее, легковушками, которые "подрезали" автобусы. 

На одном из фрагментов видео кондуктор буквально пролетела через салон автобуса, в другом у автобуса от удара открываются двери. Людей впечатывает в окна, сиденья и поручни. 

"Более 40 раз в прошлом году в Казани водители легковых машин подрезали автобусы. В этом году по вине водителей легковых машин произошло уже 5 ДТП с падением пассажиров в автобусе. <...>То есть водитель неожиданно выезжает на автобусную полосу, чтобы свернуть на другую улицу, во двор или на заправочную станцию. Из-за таких нерадивых водителей страдают как пассажиры автобуса, так и работники общественного транспорта" - пояснили в Ассоциации АТП РТ. 

Также председатель объединения Сергей Темляков призвал водителей быть аккуратнее и уважительно относиться к общественному транспорту:

"Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения, не совершайте неожиданные манёвры на автобусной полосе. В салоне автобуса находятся пассажиры, это могут быть ваши близкие. Все они едут кто на работу, кто домой, кто на встречу. Уважайте общественный транспорт, он работает для людей. Безопасных всем дорог".

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комментарии

Горожанин
0
06 февраля 2020
20:02
С одной стороны явные долбо"бы, с другой - ваша сраная инфраструктура! Понаделали повороты в слепых зонах, закрыли там где повернуть можно без проблем, поэтому многие и нарушают, потому что здесь проще. По автобусной ездить нельзя, да. Но и б"я повернуть можно только за 5 метров до поворота - раньше стоит камера и штрафует!

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