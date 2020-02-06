Перевозчики Казани показали, что происходит в салоне автобуса при аварии. Видео

Ассоциация АТП РТ опубликовала видеозаписи из салона автобусов. На кадрах - моменты столкновений с другим транспортными средствами, а точнее, легковушками, которые "подрезали" автобусы.
На одном из фрагментов видео кондуктор буквально пролетела через салон автобуса, в другом у автобуса от удара открываются двери. Людей впечатывает в окна, сиденья и поручни.
"Более 40 раз в прошлом году в Казани водители легковых машин подрезали автобусы. В этом году по вине водителей легковых машин произошло уже 5 ДТП с падением пассажиров в автобусе. <...>То есть водитель неожиданно выезжает на автобусную полосу, чтобы свернуть на другую улицу, во двор или на заправочную станцию. Из-за таких нерадивых водителей страдают как пассажиры автобуса, так и работники общественного транспорта" - пояснили в Ассоциации АТП РТ.
Также председатель объединения Сергей Темляков призвал водителей быть аккуратнее и уважительно относиться к общественному транспорту:
"Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения, не совершайте неожиданные манёвры на автобусной полосе. В салоне автобуса находятся пассажиры, это могут быть ваши близкие. Все они едут кто на работу, кто домой, кто на встречу. Уважайте общественный транспорт, он работает для людей. Безопасных всем дорог".
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