Десятерым казанцам вынесли приговор за участие в деятельности террористической ячейки

Десять жителей Казани были задержаны за участие в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Сегодня, 5 февраля 2020 года, Приволжский окружной военный суд вынес им приговор.

Ильнар Зялилов был приговорен к 22 годам колонии особого режима, Руслан Габидуллин и Азат Гатауллин - к 19 годам колонии строгого режима каждый, Абдукахор Муминджанов - к 17 годам колонии строгого режима, Сергей Держипильский - к 16 годам колонии строгого режима, Зульфат Сабирзянов, Комиль Матиев и Фарид Крыев - к 15 годам колонии строгого режима каждый, Рустем Салахутдинов - к 14 годам колонии строгого режима, Ильназ Сафиуллин - к 11 годам колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что члены ячейки проводили собрания, на которых обсуждали политические новости, способы агитации среди мусульман, применение норм шариата к обыденной жизни. Также в 2015-2016 годах осужденные проводили футбольные матчи и якобы использовали эти игры для ведения агитации.