Продюсер МакSим рассказала о болезни певицы

Продюсер МакSим Маргарита Соколова рассказала причины, по которым госпитализировали певицу. Напомним, на выходных стало известно, что артистка уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.

По словам Соколовой, сейчас МакSим страдает из-за проблем со сном и головной болью, конкретные диагнозы продюсер озвучивать не стала. Госпитализация была плановой, отметила она.

«Сейчас у неё появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечение», - цитирует Соколову телеканал «360».

Врачи прогнозируют, что на восстановление певице потребуется от шести месяцев до года. Ранее сообщалось, что причиной проблем со здоровьем стали осложнения после ДТП, в которое МакSим попала в апреле прошлого года.