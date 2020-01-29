Нож в спину: в Татарстане мужчина зарезал приятеля во время ссоры

27 января в квартире одного из домов на улице Сулеймановой в Альметьевске было найдено тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Погибший скончался от колото-резанного ранения в спину. Подозреваемого в убийстве удалось задержать.

Как сообщает СК Татарстана, приятели выпивали у подозреваемого в квартире. Между ними произошла ссора и 40-летний мужчина схватился за нож. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

«Вину подозреваемый признал. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в региональном Следкоме. Расследование дела продолжается.