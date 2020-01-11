В Татарстане пьяный сын в ссоре избил мать

В центральную больницу Зеленодольска госпитализировали 52-летнюю женщину, у пациентки диагностировали пневмоторакс. Сотрудники полиции задержали сына пострадавшей. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, мужчина избил мать в ходе пьяной ссоры.

В Казани в больницу попала 32-летняя женщина, выпивающая со своим знакомым. Ранее судимый 35-летний мужчина избил девушку, когда между ними внезапно вспыхнул конфликт. Потерпевшую госпитализировали с переломом ребра, пневмотораксом и закрытой травмой грудной клетки.