Перед рождественскими службами пожарные нашли нарушения в 70 храмах Татарстана

В преддверии Рождества Христова МЧС Татарстана проверило храмы республики на предмет соблюдения пожарной безопасности. Всего было проверено 252 церковных объекта, на 70 из них обнаружили 183 нарушения требований пожарной безопасности. 119 уже устранены.

В столице республики нарушения выявлены на 18 объектах, на них организовано дежурство сотрудников государственного пожарного надзора (далее ГПН) и федеральной противопожарной службы (ФПС).

Всего на объектах проведения рождественских богослужений будут дежурить 127 сотрудников ФПС, 109 сотрудников ГПН, а также добровольцы и работники муниципальной пожарной охраны.

«О результатах проводимых проверок направлена 51 информация, из них 12 в органы власти, 25 информаций в епархии и настоятелям церквей и 14 в органы прокуратуры», - говорится в сообщении МЧС Татарстана.

Кроме того, сотрудники ГПН провели инструктаж со священнослужителями и персоналом о мерах пожарной безопасности.