Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:59, сегодня
В Татарстане ВИЧ-инфицированная женщина переспала с 13-летним сыном подруги
15:31, сегодня
На девушку из Казани напала администратор московского отеля
15:16, сегодня
Минниханов ухудшил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России
14:42, сегодня
Перед рождественскими службами пожарные нашли нарушения в 70 храмах Татарстана
14:00, сегодня
В Казани запустили новый детский контент для YouTube: интервью с создателем «Сеня Шоу»
12:57, сегодня
МЧС предупреждает: на Татарстан опустится туман
12:47, сегодня
В Приморье четырехлетняя девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
12:40, сегодня
В Челнах избитая сожителем женщина пряталась от него на карнизе
11:53, сегодня
Тела двух пропавших девушек нашли связанными в шкафу
10:21, сегодня
«У нас на глазах ушел в воду». В Татарстане «КамАЗ» вылетел в реку, водитель умер на месте
10:03, сегодня
Лицо и шея в крови: в новогоднюю ночь в Челнах зверски убили мужчину
09:47, сегодня
В Казани сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся у городской елки малышу найти маму
09:20, сегодня
«Татарский червь-людоед». В Казани появился пугающий «окровавленный» снеговик
00:16, сегодня
В поселке Нагорный произошел пожар. Есть жертвы
19:40, 05.01.2020
В аварии в Татарстане пострадали пять человек, трое из них дети
17:49, 05.01.2020
Очевидцы о смертельном ДТП в РТ: «Какой красивый ангелочек, нужно было видеть»
17:15, 05.01.2020
Работодатели обещают повысить зарплаты в 2020 году
17:03, 05.01.2020
«Спасибо, что была». Писательница из Татарстана Маргарита Небольсина скончалась в день своего юбилея
15:12, 05.01.2020
«Когда не дружишь с географией»: на Aliexpress перепутали Татарстан с Чувашией
14:55, 05.01.2020
В Татарстане воспитательница грубо толкнула ребенка во время репетиции новогоднего утренника
14:35, 05.01.2020
В Татарстане стажер-полицейский спас человека на пожаре
14:25, 05.01.2020
Синоптики предупреждают жителей Татарстана о тумане и гололедице
13:01, 05.01.2020
«Мечтать не вредно»: какие законы Госдума отклонила в 2019 году
12:25, 05.01.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
12:19, 05.01.2020
Семья с детьми, ехавшая к родственникам в Казань на праздники, разбилась в аварии
12:05, 05.01.2020
Тест Роршаха, который определит, что творится у вас в подсознании
11:51, 05.01.2020
«Мне просто не повезло». Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
11:07, 05.01.2020
В Рождество в Казани пустят дополнительные ночные маршруты
10:03, 05.01.2020
В Казани молодой водитель за рулем Jaguar устроил гонки с полицией
09:40, 05.01.2020
Смертельная авария в Татарстане: один человек погиб, пятеро госпитализированы
09:12, 05.01.2020
«Из окна выпал горшок с цветком, нашедшим просьба вернуть»: 5 самых нелепых объявлений Казани
09:03, 05.01.2020
Жесткое ДТП в Челнах: «семерка» влетела в Volkswagen и от удара врезалась в знак
08:55, 05.01.2020
«Попросил братика у Деда Мороза». В новогоднюю ночь в Казани родилось 11 детей
19:54, 04.01.2020
Министр просвещения РФ рассказала, каких учителей не хватает в школах
17:32, 04.01.2020
Путина беспокоит снижение реальных доходов россиян
16:53, 04.01.2020
В Казани из-за пожара эвакуируют жильцов пятиэтажки
15:45, 04.01.2020
В МВД Татарстана назвали число пострадавших в двух авария с пассажирскими автобусами
15:34, 04.01.2020
Новый год в казанских парках встретили 50 тысяч человек
15:18, 04.01.2020
Электронная запись в российские детсады станет проще
14:15, 04.01.2020
Школьники могут получить грант в размере 125 тысяч
13:36, 04.01.2020
В Татарстане произошли сразу две серьезные аварии с участием пассажирских автобусов
13:25, 04.01.2020
Казанцы помогли водителю такси, застрявшему на трамвайных путях
13:00, 04.01.2020
Синоптики РТ обещают ухудшение погоды
12:13, 04.01.2020
МЧС РТ: пожар в жилом доме в Куюках произошел не из-за салюта
10:59, 04.01.2020
Восьмилетняя модель из Татарстана помогает сиротам найти родителей
10:35, 04.01.2020
«Странная фигура взяла подушку и начала меня душить»: как я пережила сонный паралич
10:00, 04.01.2020
Слуцкий ищет помощников в «Рубин» «с помощью» Киану Ривза
09:19, 04.01.2020
В Челнах пьяный мужчина без прав устроил аварию на дороге
08:30, 04.01.2020
В Казани парень убил сожительницу и рассказал об этом маме
08:09, 04.01.2020
В Челнах за 300 тысяч продают молитву, которая помогла избежать тюрьмы
22:05, 03.01.2020
Шестеро несовершеннолетних парней ограбили мужчину в Приволжском районе
21:51, 03.01.2020
В страшной аварии погибли три человека, среди которых годовалый ребенок
15:40, 03.01.2020
Челнинка проведет конкурс «Татар кызы» в Риге
15:24, 03.01.2020
На ледовой переправе на Волге прошли тренировочные ДТП и теперь ее откроют
15:09, 03.01.2020
Закрытые окна не спасут от петард: дознаватели выясняют обстоятельства пожара в Казани
14:51, 03.01.2020
МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок: гололед в РТ до вечера 4 января
14:02, 03.01.2020
Медведь разгуливает по улицам Казани: в соцсетях появилось видео, но не на долго
13:15, 03.01.2020
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
12:58, 03.01.2020
«На нас большая ответственность»: как казанцам объясняют повышение цен на вывоз мусора
12:49, 03.01.2020
Инвестиционная программа за 4 млрд рублей: казанские мусорные баки с датчиками заполняемости
12:37, 03.01.2020
ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования
12:22, 03.01.2020
Из Казани в Москву за 2,45 часа: под ВСМ зарезервировано 595 земельных участков
10:16, 03.01.2020
Ледовая переправа через Каму открылась в Татарстане
09:07, 03.01.2020
«В новогодние праздники живём как в 1941»: пожар из-за попавшего в казанский дом салюта
08:51, 03.01.2020
Закрывайте окна: в Казани квартира сгорела из-за закинутой в окно петарды
08:40, 03.01.2020
Вишня, три тополя и кладбище самолетов: угадай казанские улицы по старым фото
18:30, 02.01.2020
Сотрудников челнинского детсада, где девочка получила ожоги, накажут
18:00, 02.01.2020
Пять автомобилей попали в ДТП в Казани
17:30, 02.01.2020
«Я увидела глубокие раны возле глаза от когтей»: мистические истории из жизни
17:18, 02.01.2020
В Казани состоится конкурс на самого креативного снеговика
12:48, 02.01.2020
В РТ под лед провалилась «Нива» с двумя людьми
08:59, 02.01.2020
В Челнах первая пара 2020 года зарегистрировала брак
08:41, 02.01.2020
Как бороться с новогодней депрессией: советы психолога
12:45, 01.01.2020
На трассе в сторону Челнов, произошла смертельная авария с внедорожником
10:49, 01.01.2020
Челнинцев стало больше почти на 7000 человек
10:13, 01.01.2020
Под Челнами сбили насмерть сидящего у дороги человека
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
@psmchs16tatarstan

Перед рождественскими службами пожарные нашли нарушения в 70 храмах Татарстана

Cегодня, 14:42 12 3 Автор: prokazan.ru

В преддверии Рождества Христова МЧС Татарстана проверило храмы республики на предмет соблюдения пожарной безопасности. Всего было проверено 252 церковных объекта, на 70 из них обнаружили 183 нарушения требований пожарной безопасности. 119 уже устранены.

В столице республики нарушения выявлены на 18 объектах, на них организовано дежурство сотрудников государственного пожарного надзора (далее ГПН) и федеральной противопожарной службы (ФПС).

Всего на объектах проведения рождественских богослужений будут дежурить 127 сотрудников ФПС, 109 сотрудников ГПН, а также добровольцы и работники муниципальной пожарной охраны.

«О результатах проводимых проверок направлена 51 информация, из них 12 в органы власти, 25 информаций в епархии и настоятелям церквей и 14 в органы прокуратуры», - говорится в сообщении МЧС Татарстана.

Кроме того, сотрудники ГПН провели инструктаж со священнослужителями и персоналом о мерах пожарной безопасности.

 

комментарии

Горожанин
0
06 января 2020
14:50
пожарники главнее бога? 8-* если сгорит - значит так ему угодно )))
Горожанин
0
06 января 2020
14:55
До этого куда смотрели
Горожанин
0
06 января 2020
15:14
Здорово придумали.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа