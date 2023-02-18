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"Ожоги легких, рвота, отравление": ВСУ под Угледаром применили против российских военных боеприпас с отравляющим веществом

РИА "Новости": под Угледаром ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом
"Ожоги легких, рвота, отравление": ВСУ под Угледаром применили против российских военных боеприпас с отравляющим веществом

Фото: открытые источники

Вопреки конвенциям и международным нормам, украинские военные применили против российских военнослужащих боеприпас с отравляющим веществом. Случилось это на позициях под Урожайный и Великой Новоселовкой, сообщает РИА "Новости".

"Утром над позициями российских войск под Угледаром появилось два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас", — сообщили агентству военные ВС РФ.

Двое бойцов получили ожоги легких, у остальных - рвота и раздражение слизистых оболочек.

Еще 6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные на Артёмовском и Угледарском направлениях сбрасывают химическое оружие с беспилотников.

Следователи СК России расследуют факты применения химоружия украинскими боевиками.

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