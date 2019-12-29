«Корпоратив удался»: в Казани на видео попала машина с разбросанной на ней одеждой

В социальных сетях появилась видеозапись машины, на которой в хаотичном порядке разбросана одежда. Ситуация стала предметом шуток для горожан.
На кадрах видно, что разные предметы гардероба привязаны к ручкам дверей, надеты на боковые зеркала, разложены на крыше, а на капоте стоит спортивная сумка, из которой, по всей видимости, и вытащены вещи.
"Когда корпоратив удался на славу)"
"Видимо кто то переезжает"
"Изменил выгнали"
"Постирал бельишко"
"Гуляй ..Вася..гуляй"
"злая жена наверное"
"1 пропущенный от жены" - строят свои версии комменататоры.
Напомним, ранее в Казани засняли на видео машину, обклеенную прокладками. Пользователи соцсетей предположили, что это была месть.
комментарии