«Корпоратив удался»: в Казани на видео попала машина с разбросанной на ней одеждой

В социальных сетях появилась видеозапись машины, на которой в хаотичном порядке разбросана одежда. Ситуация стала предметом шуток для горожан.

На кадрах видно, что разные предметы гардероба привязаны к ручкам дверей, надеты на боковые зеркала, разложены на крыше, а на капоте стоит спортивная сумка, из которой, по всей видимости, и вытащены вещи.

"Когда корпоратив удался на славу)"

"Видимо кто то переезжает"

"Изменил выгнали"

"Постирал бельишко"

"Гуляй ..Вася..гуляй"

"злая жена наверное"

"1 пропущенный от жены" - строят свои версии комменататоры.

Напомним, ранее в Казани засняли на видео машину, обклеенную прокладками. Пользователи соцсетей предположили, что это была месть.