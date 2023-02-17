В Казани полицейские нашли подозреваемого в совершении кражи из салона авто

Полицейские Казани задержали подозреваемого в совершении кражи из салона автомобиля

Полицейские в Казани нашли подозреваемого в краже из салона автомобиля, которая произошла на улице Зорге в начале декабря минувшего года.

В полицию обратился 31-летний казанец, сообщив, что из припаркованного ВАЗ-2114 кто-то украл мобильный телефон.

Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

"По данному факту в отделе полиции "Сафиуллина" было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Свою вину 35-летний казанец признал полностью", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по г. Казани.

Выяснилось, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что машина была не заперта, тайно похитил мобильный телефон. Украденное имущество подозреваемый в этот же день сдал в комиссионку. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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